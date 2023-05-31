تسبب بفضيحة لوالده.. نجل رئيس وزراء اليابان يقيم حفلًا في مقر الحكومة
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس الثلاثاء، أن ابنه الأكبر، شوتارو، الذي يشغل منصب سكرتير الشؤون السياسية من المقرر أن يُقال فعليًّا "بسبب سلوك يُعدُّ غير مناسب"، كما أنه لن يحصل على بدل تقاعد أو مكافأة، "بناءً على طلبه".
وتعود تفاصيل هذا السلوك غير المناسب من الابن، لما نشرته مجلة "شوكان بونشون" الأسبوع الماضي، بعدما دعا شوتارو كيشيدا العام الماضي مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة بهدف الاحتفال، ونشر بعض المدعوين صورًا كانوا يتقمصون فيها أدوار سياسيين ومسؤولين من على منصة إلقاء الخطاب، وكأنهم يدلون بتصريحات لوسائل الإعلام، فيما ظهر أحدهم مستلقيًا على درج مغطى بالسجاد الأحمر.
ونظرًا لقرب موعد صرف المكافآت الصيفية لموظفي الحكومة المركزية لهذا العام، فقد ادعى عدد من المنشورات في مواقع التواصل في اليابان، أنه تم تأجيل إقالة شوتارو، البالغ من العمر 32 عامًا، حتى يتمكن من الحصول على مكافأته.
وفي ردّه على تلك التنبؤات، صرح رئيس الوزراء الياباني، عن نية نجله عدم تلقي علاوة تقاعده في اجتماع أمس الثلاثاء في لجنة لمجلس الشيوخ، (الغرفة العليا في البرلمان الياباني).
واعترف نجل كيشيدا بأنه استقبل الضيوف لفترة وجيزة، لكنه قال إنه لم يحضر حفل العشاء.
وقال رئيس الوزراء الياباني أمس، "سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير مناسب، لسكرتير سياسي وقررنا استبداله". مضيفًا: "القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من الـ1 من يونيو".
وفي يناير الماضي، خضع رئيس الوزراء الياباني لاستجواب من قبل كتلة المعارضة في البرلمان، بشأن تقرير نشرته إحدى المجلات المحلية بشأن رحلة خاصة قام بها نجله شوتارو.
حول الاستجواب، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، حينذاك، نقلًا عن تقارير إعلامية محلية، أن شوتارو، الابن الأكبر لكيشيدا، استخدم مركبة رسمية لمشاهدة معالم المدينة والتسوق لشراء الهدايا التذكارية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء الياباني (والده) خلال جولة الأخير التي أجراها لخمس دول في أمريكا الشمالية وأوروبا، منتصف يناير الماضي، وذلك في رحلة تحمَّل تكاليفها دافعو الضرائب في اليابان.
وتعد استقالة شوتارو كيشيدا بمثابة صفعة لوالده، الذي تحسنت شعبيته بعد قمة مجموعة السبع الشهر الجاري في هيروشيما، ومحاولة اغتياله أثناء حملته الانتخابية في أبريل الماضي.
يشار إلى أن شوتارو بدأ العمل لدى والده في مارس 2020، إذ أصرَّ كيشيدا على أنه تم تعيين ابنه بسبب "شخصيته وبصيرته".