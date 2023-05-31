تسبب بفضيحة لوالده.. نجل رئيس وزراء اليابان يقيم حفلًا في مقر الحكومة

ونظرًا لقرب موعد صرف المكافآت الصيفية لموظفي الحكومة المركزية لهذا العام، فقد ادعى عدد من المنشورات في مواقع التواصل في اليابان، أنه تم تأجيل إقالة شوتارو، البالغ من العمر 32 عامًا، حتى يتمكن من الحصول على مكافأته.

وفي ردّه على تلك التنبؤات، صرح رئيس الوزراء الياباني، عن نية نجله عدم تلقي علاوة تقاعده في اجتماع أمس الثلاثاء في لجنة لمجلس الشيوخ، (الغرفة العليا في البرلمان الياباني).

واعترف نجل كيشيدا بأنه استقبل الضيوف لفترة وجيزة، لكنه قال إنه لم يحضر حفل العشاء.

وقال رئيس الوزراء الياباني أمس، "سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير مناسب، لسكرتير سياسي وقررنا استبداله". مضيفًا: "القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من الـ1 من يونيو".