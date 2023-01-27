التعرف إلى هوية سفينة غرقت قبل 350 عاما قبالة سواحل إنجلترا

وجرى التعرف إلى حطام السفينة التي غرقت على عمق 32 متراً تحت سطح البحر، من جانب فريق بحثي من "هيستوريك إنغلاند" وزملاء هولنديين لهم، بالتعاون مع متخصصين في علم الآثار تحت الماء.

وقالت "هيستوريك إنغلاند" في بيان: "حالة الحطام لافتة ويمكن أن تعطينا معلومات غنية عن كيفية بناء السفن الهولندية في القرن السابع عشر والأنشطة على متنها".

وبحسب الوكالة، وجد العلماء "جزءا كبيرا من الهيكل الخشبي إضافة إلى مدافع وبلاط رخامي إيطالي وقطع فخار إيطالي" تحت الماء. وقد حللها العلماء لتحديد هوية السفينة.

وقد غرقت سفينة كلاين هولانديا، التي شاركت في جميع المعارك الكبرى في الحرب الإنجليزية الهولندية الثانية بين 1665 و1677، وعلى متنها شحنة من البلاط الرخامي مخصصة لبناء المنازل.