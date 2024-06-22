تُربى مع الذئاب.. ما خصائص سلالة الكلاب المهداة لبوتين؟ (فيديو)

ويضيف المصدر، أن هذه السلالة يتم تربيتها مع الذئاب منذ عدة قرون في مقاطعة بونجسان، ومن هنا حصلت السلالة على اسمها. ومن المفترض أن ذلك حدث في عهد أسرة جوسون (القرن السادس عشر – القرن التاسع عشر)، ولكن لا توجد معلومات أكثر دقة بهذا الشأن.

وتتمتع كلاب (بونجسان) بالشعر الكثيف (الأبيض عادة)، مما يجعلها تحتمل البرد جيدًا، وتقاوم الأمراض المختلفة، ويمكن أن يصل وزنها إلى 30 كغ، والارتفاع 60 سم. ومتوسط ​​العمر المتوقع هو 13 سنة.

وتوصف هذه الكلاب بأنها مخلصة جدًا لمالكها، وتكون عدوانية تجاه من ينتهك حدود منطقتها المعيشية. ويشير الخبراء إلى أن كلاب (بونجسان) تمت تربيتها حينها لاصطياد الحيوانات الكبيرة والخطيرة والدببة والنمور والخنازير البرية.