تُربى مع الذئاب.. ما خصائص سلالة الكلاب المهداة لبوتين؟ (فيديو)
أثار إهداء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زوجًا من كلاب الصيد النادرة الفضول لمعرفة بعض خصائص هذه السلالة الجميلة، التي تُربى مع الذئاب.
تقول صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الكلبين ينتميان لسلالة (بونجسان) النادرة المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي لجمهورية كوريا الشمالية، ويكاد يكون من المستحيل العثور عليها خارجها، أما في بقية أنحاء العالم فلا يوجد سوى عدد قليل من المربين المتخصصين في هذا النوع من الكلاب في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ويضيف المصدر، أن هذه السلالة يتم تربيتها مع الذئاب منذ عدة قرون في مقاطعة بونجسان، ومن هنا حصلت السلالة على اسمها. ومن المفترض أن ذلك حدث في عهد أسرة جوسون (القرن السادس عشر – القرن التاسع عشر)، ولكن لا توجد معلومات أكثر دقة بهذا الشأن.
وتتمتع كلاب (بونجسان) بالشعر الكثيف (الأبيض عادة)، مما يجعلها تحتمل البرد جيدًا، وتقاوم الأمراض المختلفة، ويمكن أن يصل وزنها إلى 30 كغ، والارتفاع 60 سم. ومتوسط العمر المتوقع هو 13 سنة.
وتوصف هذه الكلاب بأنها مخلصة جدًا لمالكها، وتكون عدوانية تجاه من ينتهك حدود منطقتها المعيشية. ويشير الخبراء إلى أن كلاب (بونجسان) تمت تربيتها حينها لاصطياد الحيوانات الكبيرة والخطيرة والدببة والنمور والخنازير البرية.
وهي بحاجة إلى تدريب جاد، لذلك نادرًا ما يتم تربيتها حتى في كوريا الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي ليست مناسبة للعيش في شقة. ومن الأفضل وضعها في مكان خاص لأنها بحاجة إلى مساحة كبيرة ومنطقة تحميها.
وتنقل الصحيفة عن رئيس قسم وكالة الحفاظ على التراث الوطني لكوريا الشمالية، تشو إيل جيونغ: "إن كلاب البونجسان مخلصة لمالكها، ولا تبدي رحمة تجاه العدو الذي تهاجمه".
واختفت السلالة تقريبًا خلال الاحتلال الياباني والحرب الكورية. وتم إنقاذها بفضل مشاركة سلطات كوريا الشمالية التي وصفت الكلاب بأنها "كنز وطني". حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".