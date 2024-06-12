مصرع العشرات في حريق مبنى سكني جنوبي الكويت (فيديو)

وتشير الأسباب الأولية للحريق إلى سوء تخزين أسطوانات الغاز في الطابق الأرضي للمبنى.

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، في تصريح أدلى به لصحيفة الراي الكويتية، أن الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص إضافة إلى إصابة العشرات.

وقال "إن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت وحدات الإطفاء بلاغاً عنه في الرابعة والثلث فجراً، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وأضاف أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.