هذه تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد

كشف مصدر موثوق لـ"إرم نيوز" تفاصيل برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في رمضان 2024، مشيرا أنه يعد من أخطر المواسم التي قدمها جلال خلال مسيرته.

وقال المصدر: "هذا العام ستضم الحلقة ضيفين، دون أن يريا بعضهما البعض، لغاية النصف الأخير من المقلب".

وتابع: "في المقلب ينزلق الفنان الضيف داخل منحدر كبير بشكل مفاجئ، ليخرج بعدها إلى بحيرة صغيرة غير نظيفة".

وأضاف أن "رامز جلال يظهر هذا العام بشخصيته الحقيقية، وليس متخفيا مثل كل عام، حيث يستقبل الضيوف ويبدأ المقلب"، لافتا أن "لاعبي كرة القدم سيكون لهم النصيب الأكبر من الحلقات هذا العام".

وأشار المصدر أن "بعض الفنانين تعرضوا لإصابات بالغة أثناء تصوير المقلب.. مثلاً إصابة شيرين رضا التي قالت إنها بسبب تصوير مسلسل (وبينا ميعاد)، حدثت معها في مقالب رامز وليس في المسلسل".