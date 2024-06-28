في واقعة مأساوية بمصر.. أم وابنتاها يقتلن طفلة لسرقة قرطها‎

في واقعة مأساوية شهدتها مدينة الأقصر جنوبي مصر، أقدمت أم وابنتاها على تعذيب وقتل طفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي.

وقررت نيابة مركز الأقصر حبس الأم وابنتها الكبرى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع ابنتها الصغرى في إحدى دور الرعاية، في الواقعة التي شهدتها قرية الزينية قبلي.

وكشفت التحقيقات عن استدراج المتهمات الضحية إلى منزلهن، مستغلات انقطاع التيار الكهربائي، وهناك قمن بضربها، وكتم أنفاسها بفوطة مبللة، ووضعن الجثة في كيس قمامة، وألقينه على الطريق العام قرب منزل أسرة الضحية نفسها.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بشأن بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفلة، تُدعى "جودى مصطفى عبدالرسول"، ملقاة في جوال، وعليها آثار تعذيب وخنق، ومنزوع من أذنيها القرط، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة "طيبة" لكشف ملابسات الحادث.

وتبين قيام الابنة الصغيرة للمتهمة باستدراج الضحية من منزلها بدافع شراء حلوى من السوبر ماركت، فيما كانت شقيقتها الكبرى وأمها تنتظرانهما في المنزل في الشارع الخلفي.

وعندما دخلت الطفلة "جودي" إلى منزلهن انهالت الثلاثة عليها بالضرب، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، فيما قامت الأم بنزع القرط الذهبي من أذني الطفلة.

ووثقت التحقيقات عبر كاميرات المراقبة قيام الأم وابنتها الكبرى في نفس يوم ارتكاب الجريمة بالتوجه إلى محل المشغولات الذهبية الكائن بشارع "الصاغة" وسط مدينة الأقصر وبيع القرط بمبلغ 2950 جنيهًا.