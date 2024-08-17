توفي إيطالي في الثالثة والعشرين، اليوم السبت، جرّاء مضاعفات تلقيه لدغة عنكبوت من نوع "الناسك المتوسطي"، على ما أفادت وكالة الأنباء "أنسا"، وهو ثاني حادث مميت من هذا النمط خلال الصيف الجاري في إيطاليا.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فارق جوزيبي روسو الحياة، فجرًا، في مستشفى "باري" (جنوب إيطاليا) إثر صدمة إنتانية وفشل عام في أعضائه الحيوية بعد أكثر من شهر على تعرضه للدغة في ساقه.

وفي يوليو/تموز، توفي الشرطي فرانكو أييلو (52 عامًا) من صقلية إثر لدغة عنكبوت من النوع نفسه.

وتنتشر العناكب من نوع "الناسك المتوسطي" في دول البحر الأبيض المتوسط وآسيا وأمريكا الشمالية، وفقًا للقائمة العالمية للعناكب التي يتولَّى وضعها متحف التاريخ الطبيعي في برن.

وتتميز هذه العنكبوت بأنها صغيرة الحجم (تصل إلى 7,5 مليمترات)، وتحمل على جسمها بقعة على شكل آلة الكمان، وهو سبب تسميتها أيضًا (بالفرنسية) "العنكبوت عازفة الكمان".

ويفضّل هذا النوع الأراضي القاحلة والشقوق، وكثيرًا ما يكون موجودًا بالقرب من المنازل، خاصة الحدائق.