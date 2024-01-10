محمد مديح يفوز بلقب "ستار لايت" المغرب
فاز المتسابق محمد مديح، بلقب النسخة الثانية من برنامج مسابقات اكتشاف المواهب الغنائية "ستار لايت"، الذي يُعرض على القناة الثانية المغربية، متفوقًا على 4 مشاركين آخرين تنافسوا في النهائيات.
وبعد 10 أسابيع من المنافسة بين المواهب الغنائية المشاركة في البرنامج، تم الإعلان، ليلة الثلاثاء، في البرايم الأخير عن فوز مديح بلقب هذا الموسم من "ستار لايت"، بعد تقدمه على منافسيه: أحلام بلعيساوي، وأنس سعودي، ومحمد كيلي، وحمزة ميما.
وتمكن الفنان الواعد، محمد مديح، من إقناع الجمهور الذي صوت له بكثافة، إلى جانب لجنة التحكيم المكونة من الفنانة المغربية، أسماء لمنور، ومواطنيها الموسيقار نعمان لحلو، والدوزي، وأمينوكس، وحاتم عمور، الذين أشادوا بالأداء المميز للفائز باللقب.
وقال محمد مديح، إن لقب النسخة الثانية من البرنامج فتح له الباب لمواصلة الاجتهاد في المجال الفني، خاصة بعد الثقة الكبيرة التي منحها له الجمهور، ولجنة التحكيم، وإدارة القناة الثانية.
وعبّر مديح في تصريحه لـ"إرم نيوز"، عن سعادته الغامرة بهذا الفوز المهم الذي أعاد إليه ثقته بنفسه، بعد سنوات من العمل بعيدًا عن الأضواء، مضيفًا أن "المستقبل سيكون مختلفًا بالعمل مع الشركة العالمية للإنتاج الفني Warner music".
من جانبه، أفاد مصدر مسؤول بالقناة الثانية، أن الصوت الفائز سيحصل على إجمالي 3 ملايين درهم، إضافة إلى عقد مع شركة العالمية يمتد لنحو سنة، مع التزام هذه الشركة بإنتاجها 3 أغانٍ مصورة للفائز، علاوة على مواكبته حتى على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، مع اقتراح وكيل لإدارة أعماله.
واعتبر ذات المصدر، أنه بهذه الأرقام يكون برنامج "ستار لايت" الضخم لاكتشاف المواهب في المنطقة المغاربية، قد حقق النجاح الذي كانت تنتظره القناة الثانية وسط مشاهديها، ومتتبعيها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت القناة الثانية المغربية الحكومية، خصّصت ميزانية كبيرة لبرنامج "ستار لايت"، الذي عوّض برنامج "أستوديو 2M بعد توقفه لسنوات، من أجل كسب المزيد من المشاهدين، واستقطاب المستشهرين.