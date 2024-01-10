محمد مديح يفوز بلقب "ستار لايت" المغرب

فاز المتسابق محمد مديح، بلقب النسخة الثانية من برنامج مسابقات اكتشاف المواهب الغنائية "ستار لايت"، الذي يُعرض على القناة الثانية المغربية، متفوقًا على 4 مشاركين آخرين تنافسوا في النهائيات.

وبعد 10 أسابيع من المنافسة بين المواهب الغنائية المشاركة في البرنامج، تم الإعلان، ليلة الثلاثاء، في البرايم الأخير عن فوز مديح بلقب هذا الموسم من "ستار لايت"، بعد تقدمه على منافسيه: أحلام بلعيساوي، وأنس سعودي، ومحمد كيلي، وحمزة ميما.