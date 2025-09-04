وعكة صحية تبعد سيلين ديون عن مسرح "يوروفيجن"

كشفت النجمة الكندية سيلين ديون عن تعرضها لوعكة صحية طارئة منعتها من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" للأغاني بمدينة بازل هذا العام، رغم أنها كانت متواجدة في سويسرا خصيصًا للظهور على المسرح في الحفل النهائي.

سيلين ديون، البالغة من العمر 57 عامًا، والتي صنعت تاريخها الفني بعد فوزها بالمسابقة العام 1988 ممثلةً لسويسرا، وجَّهت رسالة للجمهور أكدت فيها أن سويسرا ستبقى دائمًا في قلبها، لكنها لم تتمكن من تقديم عرضها المنتظر.

وبحسب تقارير إعلامية، كان من المقرر أن تعيد النجمة العالمية غناء أغنيتها الشهيرة "لا أرقص بدونك"، إلا أن إصابتها المفاجئة بنوبة صرع حالت دون اعتلائها المسرح، ليُكتفى بحفل تكريمي قدَّمه أربعة من متسابقي نسخة 2024.

وتعاني سيلين منذ العام 2022 من متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر أثَّر بشكل كبير على صوتها وحركتها، وأجبرها في السنوات الماضية على إلغاء أجزاء من جولتها العالمية "الشجاعة".

ومع ذلك، تمكنت العام الماضي من الظهور في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس، في مشهد مؤثر لقي تفاعلًا عالميًا واسعًا.

ورغم الظروف الصحية الصعبة، تشير تقارير مقربة منها إلى أنها تتحسن تدريجيًا وتخضع لعلاج طبيعي وتمارين صوتية لاستعادة قدراتها الفنية، فيما يؤكد أصدقاؤها أن صوتها ما زال قويًا، وأنها تبذل جهدًا كبيرًا للتحضير لعودتها إلى الساحة.

وفي تصريحات سابقة لمجلة "فوغ"، تحدثت ديون عن بدايات مرضها خلال جولتها العام 2008، حيث بدأت تلاحظ فقدان السيطرة على صوتها.

وبعد رحلة طويلة من الفحوصات غير الحاسمة، شعرت بالارتياح عند تشخيص حالتها أخيرًا، مؤكدة أن معرفة السبب كانت بمثابة "تحرر من عبء ثقيل"، وأنها استعادت إحساسها بالسعادة رغم الصعوبات.