الكويت.. مدير مدرسة يثير الجدل بطريقة معايدته للطلبة (فيديو)

أثار مدير مدرسة في الكويت، أقدم على تكريم طلبته بإلقاء الأموال عليهم داخل المدرسة، ردود فعل متباينة.

وظهر المدير الذي يدعى طارق الحبيب، في مقطع فيديو وهو يلقي الأموال على الطلبة الذين استقبلوها بفرح، لكن تصرف المدير لم يعجب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أنه رغم النية الحسنة من قبل المدير، إلا أن الطريقة التي استخدمها ليست الأمثل لفعل ذلك.

ودعا المحتجون على سلوك المدير، وزارة التربية والتعليم، إلى وضع ضوابط على الطريقة المثلى لمكافأة الطلاب، في حال كانت مسألة توزيع المال هي أصلاً صحيحة.

في المقابل، أشاد رواد في مواقع التواصل بسلوك المدير ودوره في متابعة ومكافأة الطلاب على مجهودهم خلال العام الدراسي، خاصة المجتهدين منهم.

يشار إلى أن هذا المدير معتاد على تكريم الطلاب بأكثر الطرق غير المألوفة، إذ نشرت وسائل إعلام محلية في بداية العام الجاري مشاهد له وهو يزور الطلاب في منازلهم ويعطيهم هدايا ثمينة.