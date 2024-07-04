"قصة غريبة".. روسية تتزوج مصرياً "دون علمها"

فوجئت فتاة روسية، تبلغ 24 عامًا، بكونها امرأة "متزوجة" دون علمها من شاب مصري الجنسية منذ عام 2022.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فإن الفتاة – المقيمة في بطرسبورغ - أكدت أنها لم تر الشاب من قبل، إلا أنها كانت فقدت جواز سفرها في صيف 2021.

وقالت إنها قدمت آنذاك بلاغًا بفقدانه إلى الشرطة، ولم تفكر في استصدار جواز سفر جديد، كونها لا تفكر في السفر، ولم تتخيل أن يكون أحد آخر استغل جوازها المفقود.

ولاحقًا، حين أرادت الفتاة، التي رفضت الكشف عن هويتها، إصدار شهادة ميلاد لطفلها، علمت أنها مقيدة في السجلات المصرية على أنها زوجة لرجل مصري يدعى مصطفى، وعليه أن يحضر كي يسجل الطفل، ما أصابها بالذهول، مؤكدة عدم معرفتها بالشاب مطلقًا.

وبحسب تقارير إخبارية روسية، فقد استغل الشاب جواز سفر الفتاة، في حين لم يكن معروفًا إن كان وجده بنفسه، أم اشتراه من السوق السوداء، وقدم من خلاله طلبًا للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في روسيا، وادعى أنه زوج المرأة صاحبة الجواز، وأضاف وثيقة لإثبات ذلك، في يناير من عام 2022.

وإثر ذلك، رفعت المرأة دعوى أمام المحكمة، والتي قضت بإلغاء الزواج، بعد التثبت من أنها أبلغت عن فقدان جواز سفرها قبل 3 سنوات، فيما لم يتبين كيف تمكَّن الرجل المصري من استخراج وثيقة زواج بها، باستخدام جواز السفر فقط.