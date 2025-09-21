نتنياهو: رد إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من أمريكا
وفاة طفلين حاولا إنقاذ كلبتهما من الغرق في تونس

انتشال جثة غريق في تونس المصدر: أرشيفية - رويترز
انتشلت وحدات الحماية المدنية جثتي طفلين شقيقين توفيا في حادث غرق مأساوي في قنال غرب العاصمة تونس.

وغرق الطفلان البالغان من العمر 15 و17 عاما ظهر أمس السبت في القنال الرابط بين وادي مجردة ومنطقة "الوطن القبلي" شمال شرق تونس.

وانتشلت وحدات الحماية المدنية جثتيهما في منطقة الحبيبية من محافظة منوبة غرب العاصمة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، سالم اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" اليوم الأحد، أن عمليات البحث انطلقت فور إعلام وحدات الحرس الوطني، حيث تدخل فريق من أعوان الحماية مدعوما بغواصين.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن الطفلين كانا يحاولان إنقاذ كلبتهما التي سقطت في مياه القنال، غير أنهما عجزا عن النجاة بنفسيهما، ما أدى إلى وفاتهما غرقا.

وقال اليوسفي: "عثر على الجثتين تباعا بعد أن جرفهما التيار بعيدا عن موقع الغرق".

وتسببت الحادثة في حالة من الحزن الشديد في الجهة وفي المدرسة الإعدادية حيث يدرس الطفلان.

وأخضعت السلطات القضائية الجثتين للتشريح في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، فيما باشر الحرس الوطني بمحافظة منوبة في التحقيق في ملابسات الغرق.

