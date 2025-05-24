شرب خمراً في حذائه.. نائب أسترالي يحتفل بتقاعده بطريقة غريبة (فيديو)

أنهى نائب في برلمان إحدى الولايات الأسترالية يومه الأخير داخل البرلمان بسكب مشروب كحولي في حذائه وشربه أمام الحضور، وسط دهشة الحاضرين، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.

والنائب كايل ماكغين، الذي أعلن تقاعده من مجلس الشيوخ ببرلمان ولاية أستراليا الغربية، وجّه شكره للناخبين في دائرته قبل أن ينفّذ ما يُعرف في أستراليا باسم "شووي" (Shoey)، وهو تقليد غير رسمي يقوم فيه الشخص بالشرب من حذائه.

ووسط دهشة وضحك زملائه في البرلمان، أخرج ماكغين عبوة مشروب معلب، وقال مازحاً: "لقد اعتدت على التوبيخ، لذا فلننتهِ من هذا الأمر".

وأضاف: "فكّرت طويلاً في كيفية إنهاء هذه الكلمة، وأعتقد أن ناخبي في منطقة غولد فيلدز سيتفهمون ويقدّرون هذه اللفتة تحديداً".

وأردف: "لا يوجد أفضل من هذه الطريقة للختام. أود أن أقول لأعضاء البرلمان ولناخبي أستراليا الغربية: شكراً لكم على فترتين رائعتين. في صحتكم!"

وصفّق بعض أعضاء البرلمان له، إلى أن طلبت منه ألانا كلوزي، رئيسة المجلس التشريعي في الولاية، أن يجلس.

وقد صرّح ماكغين لاحقاً لوسائل إعلام محلية أن ما فعله كان يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن "أشخاصاً عاديين" أيضاً يعملون في البرلمان.

وقال في مقابلة إذاعية: "أعتقد أن البرلمان يبدو في كثير من الأحيان بعيداً عن الناس. عندما دخلته أول مرة، كنت أظنه مكاناً مخصصاً للسياسيين فقط، لكن يوجد أيضاً أناس عاديون هناك.. أحياناً يحتفل الناس على طريقتهم الخاصة، وهذه كانت طريقتي دائماً".