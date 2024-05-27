كان يستخدمها لرؤية عشيقته.. بيع دراجة فرنسوا هولاند بمزاد علني (صور)

بيعت دراجة "سكوتر" نارية كان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند يستخدمها للخروج خلسة من قصر الإليزيه لمقابلة عشيقته، مقابل 20 ألفًا و 500 يورو في مزاد علني أقيم أمس الأحد.

ويعتزم شاري هذه الدراجة من نوع "بياجو إم بي 3 125" Piaggio MP3 125عرضها في متحف "بريتسيج إيه كوليكسيون" للسيارات الذي يملكه في جاليه بغرب فرنسا.

وأوضح الشاري دوني برييريه "هذه الدراجة جزء من تاريخ فرنسا. وسأعرضها مع المركبات المئة والعشرين التي أملكها أصلاً، وتمتد تواريخ صنعها من 1922 إلى اليوم".

وأظهرت صور صحافية التقطت خلسة عام 2014 الرئيس هولاند، وقد أخفت خوذته وجهه، خلال زيارته سرًّا شريكة حياته الجديدة يومها الممثلة والمخرجة والمنتجة جولي غاييه التي أصبحت لاحقًا زوجته.