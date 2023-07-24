مدينة "كيبيك" الكندية تقود الطريق نحو السفر الصديق للبيئة

لكن ما الميزة التي تتمتع بها منطقة " شارلفوا" ؟

اشتهرت المنطقة بتضاريسها المثالية حيث التلال والجبال المنحدرة التي تشكّلت جرّاء اصطدام نيزك بالأرض منذ نحو 400 مليون سنة، تاركًا وراءه حفرة عميقة يبلغ قطرها نحو 60 كيلومترًا. وهناك من يقول إن المغامرات في الهواء الطلق والطبيعة الساحرة والمناظر البانورامية، تُشعر المرء وكأن لمنطقة "شارلفوا" قوة مغناطيسية وطاقة خاصة توقظ الحواس.

وما يُعتبر ايضًا عنصر جذب في تلك المنطقة هو السياحة الزراعية والمأكولات التي تأتي مباشرة من المزرعة الى مائدة الطعام، إضافة الى الفنون والثقافة.

هذا وينصح خبراء السياحة بزيارة " كيبك" التي تبعد ساعة واحدة فقط، وقضاء بضعة أيام في المدينة التاريخية قبل ركوب قطار " شارلفوا " للانتقال إلى الجزء التالي من المغامرة.