مدينة "كيبيك" الكندية تقود الطريق نحو السفر الصديق للبيئة
هناك العديد من الأسباب لزيارة منطقة " شارلفوا " في مدينة " كيبيك " الكندية بحسب خبراء السياحة، حيث سيستمتع السائح بركوب الزوارق في نهر " سانت لويس" واكتشاف الحياة البرية فضلًا عن ممارسة رياضة المشي على مسارات التنزّه وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى تجربة الطعام المحلي وسط طبيعة خلابة .
والآن يمكن إضافة السفر المستدام إلى تلك القائمة، حيث يوفّر قطار جديد خالٍ من الانبعاثات بين مدينة " كيبيك" وBaie-Saint-Paul في " شارلفوا" للمسافرين المهتمين بالبيئة، وسيلة أفضل لزيارة هذه المناطق.
لكن ما الميزة التي تتمتع بها منطقة " شارلفوا" ؟
اشتهرت المنطقة بتضاريسها المثالية حيث التلال والجبال المنحدرة التي تشكّلت جرّاء اصطدام نيزك بالأرض منذ نحو 400 مليون سنة، تاركًا وراءه حفرة عميقة يبلغ قطرها نحو 60 كيلومترًا. وهناك من يقول إن المغامرات في الهواء الطلق والطبيعة الساحرة والمناظر البانورامية، تُشعر المرء وكأن لمنطقة "شارلفوا" قوة مغناطيسية وطاقة خاصة توقظ الحواس.
وما يُعتبر ايضًا عنصر جذب في تلك المنطقة هو السياحة الزراعية والمأكولات التي تأتي مباشرة من المزرعة الى مائدة الطعام، إضافة الى الفنون والثقافة.
هذا وينصح خبراء السياحة بزيارة " كيبك" التي تبعد ساعة واحدة فقط، وقضاء بضعة أيام في المدينة التاريخية قبل ركوب قطار " شارلفوا " للانتقال إلى الجزء التالي من المغامرة.
قطار شارلفوا
تجربة السفر المستدام ستكون ممتعة على متن هذا القطار التابع لشركة Alstom الخاصة والذي يتمّ تشغيله بواسطة الهيدروجين الأخضر، وهو مصدر طاقة نظيف ومتجدد مشتّق من تقسيم جزيئات الماء لإنشاء مصدر متجدد للطاقة الهيدروجينية. وفي حين تم استخدام قوة الهيدروجين الخضراء هذه في النقل الأوروبي منذ عام 2018، إلا أن قطار " شارلفوا " يُعَد الأول من نوعه في نصف الكرة الغربي.
وتوفّر الرحلة التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة على امتداد نهر " سانت لورانس" إطلالات خلاّبة على الجبل والنهر بين حديقة Chute-Montmorency الواقعة على بعد 15 دقيقة فقط من " كيبيك" القديمة ومدينة Baie-Saint-Paul.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن سكك الحديد يملكها " دانيال غوتييه" أحد مؤسسي Cirque du Soleil، لذلك فلا عجب أن تبدو الرحلة وكأنها عرض للسيرك بحدّ ذاته.
التعّرف على ثقافة ومطبخ شارلفوا
عند التوقف في Baie-Saint-Paul مسقط رأس Cirque du Soleil والتجول في شارع Saint-Jean-Baptiste ، نجد مجموعة من المعارض الفنية ومتاجر للحرفيين، هذا إضافة إلى العديد من الأماكن الرائعة في الهواء الطلق حيث بإمكان محبي رياضة المشي الاختيار بين 340 مسارًا في المنطقة. كما إن هناك مسارات جبلية مخصصة لركوب الدراجات الهوائية في هضاب " شارلفوا".
أما بالنسبة لمطبخ المنطقة فهو غني بالمكونات المحلية العالية الجودة، حيث يتمتّع الجميع من المزارعين إلى أصحاب المطاعم بمهارة معينة عندما يتعلق الأمر بالطعام المستدام.
وللحصول على تجربة مميزة لمطبخ " شارلفوا " هناك ما يسمى Flavor Trail الذي يُرشد الذوّاقة إلى أفضل الأطعمة والمشروبات في المنطقة ومنها عصير التفاح، والفطر المخلل بدقة، والجبن الحائز على جوائز، واللحوم العضوية اللذيذة، وغيرها الكثير.
وتجدر الإشارة إلى أن القطار الصديق للبيئة يعمل من الـ17 من يونيو حتى الـ30 من سبتمبر.