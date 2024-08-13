أخرجت أزمات شيرين عبد الوهاب المتوالية، سواء مع طليقها حسام حبيب أو خلافها مع شركة روتانا، النجمة المصرية المعتزلة هدى رمزي عن صمتها، بعد سنوات من الابتعاد عن الساحة الفنية وتناول قضاياها وأزماتها بالنقد أو التعليق.

ووجهت هدى رمزي رسالة تحذيرية إلى شيرين، مؤكدة أن الإغراق في المشاكل الشخصية قادر على تدمير مسيرة أي فنان.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن الجمهور هو الداعم الأول ومصدر القوة في مهنة الفن، لكن عرض أزمات الحياة الخاصة باستمرار تجعله ينفض عن النجوم.

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وشددت على أنها كانت تعشق صوت شيرين باعتبارها أحد أعظم الأصوات الغنائية في مصر وتعتبرها "إنسانة عصامية حفرت في الصخر"، لكن أزماتها المتوالية تجعلها تخسر أسهمها أمام الجماهير.

والجدير بالذكر، أن هدى رمزي بدأت في السبعينيات أولى تجاربها الفنية وشاركت في 28 فيلما من أبرزها "جري الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمي و "حنفي الأبهة " مع عادل إمام، كما شاركت في عدد من المسلسلات البارزة منها "أحلام الفتى الطائر" و"علي الزيبق" و"بلاغ للنائب العام".

واعتزلت هدى رمزي الفن في التسعينيات وارتدت الحجاب، ثم ظهرت فيما بعد من دونه رغم أنها لم ترجع للفن.