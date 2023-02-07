مدرسة مكسيكية تستخدم مقاعد بدراجات

حرصا على الحفاظ على صحة الطلاب، لجأت مدرسة مكسيكية لحيلة غريبة لإجبار التلاميذ على ممارسة الرياضة، إذ استخدمت مقاعد بدراجات، بدلا من مقاعد الدراسة التقليدية.

وزودت مدرسة "غويليرمو بريتو" للثانوية، قرب مدينة مونتيري المكسيكية، فصولها بمقاعد ذات بدالات دراجات لمساعدة الطلاب على الحفاظ على لياقتهم البدنية وممارستهم الرياضة أثناء الدراسة.

ولجأت المدرسة إلى هذه الحيلة بعد ملاحظة زيادة نسبة السمنة والقلق بين التلاميذ، عقب العودة للدراسة بعد الوباء.

وقالت سانجوانيتا جارسيا، مديرة المدرسة "بعد العودة للدراسة ومباشرة العمل في الفصول، لاحظنا ارتفاع مستويات القلق بين طلابنا، كما لاحظنا أيضا ارتفاع معدلات السمنة بينهم، لذا فكرنا في حل المشكلة من خلال هذا المشروع".

وأضافت أن "إدارة المدرسة بدأت تنفيذ المشروع في فصلين وسيتم العمل على تنفيذه في الفصول الـ21 المتبقية على مدار الأيام المقبلة".