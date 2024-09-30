أنجلينا جولي في مهرجان نيويورك السينمائي مع أبنائها (صور)

لفتت أنجلينا جولي الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان نيويورك السينمائي عندما أطلت برفقة ثلاثة من أبنائها، مساء أمس الأحد.

وحضرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مع كل من باك، 20 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، ومادوكس، 23 عامًا، لمشاهدة العرض الأول لفيلمها الجديد "ماريا".

وبدت أنجلينا فخورة بأبنائها، حيث حرصت على احتضانهم جميعا، والتوقف لأخذ عدة صور معهم أمام الحاضرين.

وظهر ابن أنجلينا باك، الذي تعرض مؤخرا لحادث "سكوتر" خطير، بيده المضمدة، التي سبق وأن ظهر فيها في إحدى المناسبات العامة.

"ماريا"

ويتناول فيلم "ماريا" الذي تلعب بطولته أنجلينا جولي، حياة مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس قبل وفاتها بنوبة قلبية في سن 53.

وتدور أحداث الفيلم في باريس في سبتمبر 1977، حيث تتفاوض كالاس على صورتها العامة وحياتها الخاصة، مع تداخل الفترات الأوبرالية الرائعة.

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وعبرت أنجلينا جولي عن سعادتها الكبيرة بنجاح الفيلم، الذي حصل على تصفيق حار في مهرجان البندقية السينمائي، حيث بدت متأثرة بشدة.

ومن المقرر عرض الفيلم بدور السينما في 27 نوفمبر، وعلى منصة نتفليكس في 11 ديسمبر المقبل.

واستغرقت أنجلينا جولي عدة أشهر لتحسين مهاراتها الغنائية من أجل دورها في الفيلم، حيث تلقت الدعم من أبنائها في أثناء التحضيرات، بحسب تصريحات سابقة لها.