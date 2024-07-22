أعلنت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق الفنانة والبلوغر المشهورة باسم "وردة العراقية".

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ"إرم نيوز"، إن "محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، أصدرت أمرا بالقبض على الفنانة والبلوغر، رسمية صاحب مهدي، الشهيرة بلقب "وردة العراقية"، وذلك بعد تلقي شكاوى عديدة حول نشرها قضايا مخالفة لأعراف المجتمع العراقي".

وأضاف أن "أمر القبض تم وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بعرض المحتوى المخل بالآداب أمام الجمهور".

وتشتهر، وردة العراقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك" و"سناب شات"، وحكم عليها خلال عام 2023، من قبل رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وفقاً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

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وكانت وزارة الداخلية العراقية قد شكلت هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا". فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مِائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع، أو استورد أو صدَّر أو حاز، أو أحرز، أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابًا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كلّ من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على أنظار الجمهور، أو باعه أو أجّره أو عرضه للبيع أو الإيجار، ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأيّ وسيلة كانت. ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".