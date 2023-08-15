آلاف الدولارات للغرفة.. تكلفة باهظة لرعاية المسنين في أمريكا

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الرعاية ارتفعت في المقام الأول بسبب زيادة الطلب على الرعاية خلال النهار للبالغين أو مرافق المعيشة أو دور رعاية المسنين.

ويبلغ متوسط تكلفة الإقامة في غرفة خاصة في دار رعاية المسنين في الولايات المتحدة 9034 دولارًا شهريًا، وفقًا لبيانات عام 2021 من شركة التأمين على الحياة Genworth Financial.

في نفس العام، كان متوسط تكلفة الإقامة في غرفة شبه خاصة في دار لرعاية المسنين 7908 دولارات شهريًا، وكان سعر الإقامة في مرفق المعيشة المساعد 4500 دولار شهريًا، وفقًا للشركة.

يشار إلى أن هذه الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كان هناك نحو 1.3 مليون شخص يعيشون في دار لرعاية المسنين في عام 2017.

ووفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية تم تسجيل 251000 شخص آخر في برنامج رعاية نهارية للبالغين في عام 2018، وعاش 918700 شخص في مجتمع سكني في ذلك العام.

ووفقًا لمركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن أظهر تحليل عام 2021 أن 83% من الأسر التي لديها متقاعد تحتاج إلى مستوى معين من الرعاية.

وبحسب صحيفة ذا هل ،أوضح متحدث باسم مركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن، أنه حتى بالنسبة لربع البالغين الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة ، فإن نصف ساعات الرعاية هذه يقدمها أفراد الأسرة.

وأضاف أن العديد من المسنين لا يملكون مدخرات تقاعد كافية لتغطية تكاليف المعيشة بصحة جيدة، ناهيك عن الفقراء، إضافة إلى أن أكثر من خمسي المسنين ليس لديهم أي مدخرات تقاعد، وفقًا لمسح لبيانات التعداد السكاني لعام 2020.

وبدون مدخرات سيحتاج معظم البالغين المتقاعدين إلى الاعتماد فقط على الدخل الذي يتلقونه من خلال الضمان الاجتماعي، لأن ميديكير بوليصة التأمين الصحي الفيدرالية للبالغين 65 عامًا فما فوق لا تغطي دار رعاية المسنين أو الإقامة في مرفق المعيشة.

ويتلقى العامل المتقاعد العادي شيكًا شهريًا للضمان الاجتماعي بقيمة 1.782 دولارًا شهريًا عند التقاعد في سن 65 وفقًا لمركز أولويات الميزانية والسياسة.