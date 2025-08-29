"صوت هند رجب" يمثل تونس رسميا في الأوسكار

اختير فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ليكون المرشح الرسمي لتونس في فئة أفضل فيلم روائي عالمي ضمن الدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار.

وأكدت مجلة "فارايتي" انضمام نجمي هوليوود براد بيت وخواكين فينيكس كمنتجين منفذين للفيلم، قبل عرضه العالمي الأول في قسم المسابقة بمهرجان البندقية السينمائي، وعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم العروض الخاصة في مهرجان تورنتو.

والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في 29 يناير 2024، حين تلقى متطوعو الهلال الأحمر نداء استغاثة لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات تُدعى هند رجب، محاصرة داخل سيارة تحت نيران كثيفة في غزة.

ويعيد الفيلم تجسيد هذه اللحظات الطارئة باستخدام تسجيلات مكالمات حقيقية وإعادة تمثيل مستندة إلى شهادات ونصوص مباشرة.

وتعد كوثر بن هنية مخرجة متمرسة، إذ سبق أن رشحت لجائزة الأوسكار عن فيلمها الوثائقي "أربع بنات"، كما رُشح فيلمها الروائي السابق "الرجل الذي باع جلده" لجائزة أفضل فيلم روائي دولي العام 2021.

ويشارك في إنتاج "صوت هند رجب" نديم شيخ روحها، وأوديسا راي، وجيمس ويلسون، عبر شركتي الإنتاج "مايم فيلمز" و"تانيت فيلمز".

وتتكفل شركة CAA Media Finance بمبيعات الفيلم في الولايات المتحدة، بينما تدير شركة The Party Film Sales المبيعات الدولية.

وحتى الآن، حصل الفيلم على حقوق التوزيع في عدة دول، منها دول البلطيق، البلقان، بلجيكا، اليونان، هونغ كونغ، إيطاليا، اليابان، بولندا، البرتغال، إسبانيا، تايلاند، وتركيا.