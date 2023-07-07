من أجل البيئة.. "تشو" يركض من لوس أنجلوس إلى نيويورك

قرر "تيمي تشو" الركض من لوس أنجلوس إلى نيويورك، من أجل رفع الوعي حول الحفاظ على البيئة، وفق ما قال لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف: "لطالما كان لدي شغف بالحفاظ على البيئة، والأشياء البيئية، ولم أشعر أبدًا أنني تمكنت من إحداث فرق كبير".

ويأمل الرجل في جمع الأموال، من أجل الحفاظ على الحياة البرية فهو ليس رياضيًا من النخبة ولم يركض إلا في العام 2020.

ووفق الصحيفة تدرب "تشو" لأكثر من عامين، حيث تعامل مع العديد من سباقات "Ultramarathons" لبناء قدرته على التحمل.

وفي 1 آذار/مارس الفائت، بجانب رصيف شاطئ فينيسيا، سلك تشو مع صديقته وكلبه الداعمين الوحيدين له، خط البداية في طريق عودته إلى نيويورك.

88 يومًا و3095 ميلًا بعد ذلك، عبر خط نهاية مؤقت في وسط سنترال بارك محاطًا بالعدائين الذين كانوا يتابعون رحلته من البداية إلى النهاية على "تيك توك".

في خريف العام 2019، انتقل إلى مدينة نيويورك لبدء الدراسة الجامعية في جامعة نيويورك، وفي صيف العام 2020، وجد نفسه في منزله في رود آيلاند يبحث عن شيء يفعله.

نشأ تشو على حب رياضة المبارزة، وتعلم كيفية الجري ببطء وبناء قاعدته الهوائية وسرعان ما بدأ في رؤية نتائج جديدة في هذه الرياضة.

قال للصحيفة: "لقد تقدمت بسرعة كبيرة في الجري"، في غضون خمسة أسابيع من البداية، ركض أول نصف ماراثون فردي له، وفي غضون ثلاثة أشهر، أكمل أول ماراثون له بمفرده.

أعطاه الجري إحساسًا بالسيطرة، أكد أنه لم يكن قادرًا على العثور عليه في المبارزة، مبينًا أنه في المبارزة "كان جسدي يتحكم في عقلي". "مع الجري، يمتلك عقلي هذا التحكم".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"