بعد ربطها بأزمة إبراهيم شيكا.. ما سر اختفاء وفاء عامر؟ (فيديو)

قال هيثم حمدالله محامي الممثلة المصرية وفاء عامر، إن القضية التي ارتبطت باسم موكلته باتت في النيابة وقيد التحقيق حالياً، ولا يمكن الحديث في هذا الجانب وسط التحقيقات الجارية.

وكانت شبهات واتهامات التورط في تجارة الأعضاء والاتجار بالبشر قد لاحقت وفاء عامر، خلال الأيام الأخيرة، بعد مزاعم لم يتم تأكيدها رسمياً روجت لها سيدة تدعى مروة يسري تسمي نفسها "بنت الرئيس مبارك".

وربط البعض اسم وفاء عامر بشبهات بيع أعضاء لاعب الزمالك الشاب الراحل إبراهيم شيكا، والبلوغر الشابة "دينا مراجيح"، بعد إعلان وفاتهما الغامضة منذ فترة وظهور مقاطع فيديو فتحت الباب واسعاً للشكوك.

وأكد حمدالله أن كل ما يثار هو عبارة عن "ترند" من طرف السيدة التي نشرت المعلومات لتحصل على المشاهدات، ولا يوجد أي أدلة قدمت للسلطات، وكل ما يحدث هدفه نشر الفتن والبغضاء.

ونفى أن تكون وفاء عامر غادرت البلاد على وقع الاتهامات والشائعات التي تثار حولها، مؤكداً في الوقت ذاته أن شقيقتها أيتن عامر موجودة كذلك في الساحل ولم تغادر هي الأخرى.

وحول غيابها عن منصات التواصل الاجتماعي وعدم إيضاحها للحقائق أمام متابعيها في البث المباشر كما كانت دائماً تتواجد باستمرار، قال حمدلله إن وفاء عامر فوضته بالتعامل مع الموضوع.

وعن ربط اسم وفاء عامر بالذات بهذه الشائعات، شدد حمدالله على أن الشائعة تبقى شائعة بغض النظر عن الاسم المرتبط بها طالما لم يتم تقديم أي أدلة ضد هذا الشخص.