له مميزات وعيوب.. نصائح للنجاح في "العمل الحر"

يشهد العمل الحر، في الفترة الحالية، ازدهارًا عبر شبكة الإنترنت، وأصبح متاحًا لأي شخص من أي مكان في العالم، وهو شكل من أشكال العمل بدوام جزئي أو كامل، أو على شكل مشاريع أو عقود.

وتسببت جائحة كورونا، بزيادة العمل الحر والعمل عن بعد، وقامت العديد من الشركات بتحويل موظفيها إلى العمل من المنزل.

وهناك إيجابيات وسلبيات للعمل الحر يجب على الشخص التعرف عليها قبل اتخاذ قراره بالتحول إلى عامل حر.

ويحصل الشخص الذي يعمل بشكل حر على استقلالية في العمل، ومرونة في مكان العمل وأوقاته، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتعلم وتطوير المهارات.

فيما تتمثل سلبيات العمل الحر، بعدم الاستقرار المالي، وصعوبة إدارة الوقت لصعوبة فصل العمل عن الحياة الشخصية، وقد يؤدي العمل الحر لعزلة الشخص عن محيطه.

ومع توقعات استمرار العمل الحر وازدهاره في الأعوام المقبلة، وتوقعات نموه الكبير، لا بد من توصيات للنجاح به، تتمثل في: تحديد الأهداف قبل بدء العمل، وإنشاء شبكة علاقات قوية مع الآخرين في نفس المجال، وتطوير المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في العمل الحر، وإدارة الوقت بشكل فعال للنجاح في العمل، والتواصل بشكل إيجابي وفعال مع العملاء وأصحاب العمل.