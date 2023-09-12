الولايات المتحدة تشهد 23 كارثة مناخية كبرى في 2023

أعلنت وكالة حكومية أميركية الاثنين، أن الولايات المتحدة شهدت 23 حدثاً مناخياً تسبب كل منها بأضرار تفوق مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي.

وبدأت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي بإحصاء هذه الكوارث المناخية الكبرى في 1980. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في 2020، عبر 22 حدثاً مناخياً.

في المجمل، منذ بداية 2023، تسببت هذه الأحداث المناخية الكبرى في أضرار تزيد عن 57,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وهو ما يظل أقل مما كان عليه في السنوات الأخرى، لأن الرقم القياسي لا يشمل القيمة الإجمالية للأضرار، ولكن عدد الأحداث المناخية المنفصلة.