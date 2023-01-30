وفاة الممثلة الأمريكية آني ويرشينغ عن 45 عاما
توفيت الممثلة الأمريكية آني ويرشينغ، بطلة مسلسل "24"، عن 45 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
وعبر زوج الراحلة الممثل "ستيفان فول" عن حزنه لفقدانها بمنشور قال فيه: "هناك جرح كبير في عائلتنا اليوم، على الرغم من أنها تركت جميع الأدوات لملئه. لقد وجدت الفرح في أبسط اللحظات، فلم تكن بحاجة للموسيقى حتى ترقص. علمتنا ألا ننتظر المغامرة للعثور على السعادة. وداعا يا صديقتي، أحبك يا عائلتي الصغيرة".
وعن مرضها، قال موقع "بيج سيكس" المهتم بأخبار المشاهير، إن آني ويرشينغ أصيبت بالسرطان عام 2020، أي قبل 3 سنوات، دون الكشف عن نوعه أو المرحلة التي شُخص بها.
ونالت آني شهرة واسعة بعد مشاركتها في مسلسل الأكشن الشهير "24" بدور عميلة الـ FBI "رينيه ووك"، كما شاركت في عدد من الأعمال البارزة، ومنها The Vampire Diaries و Marvel’s Runaways و Star Trek: Picard و Timeless.
ووجه عدد من زملاء الممثلة رسائل مؤثرة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لفقدانها، فقال الكاتب الأمريكي نيل دراكمان: "فقدنا فنانة وإنسانة جميلة، قلبي محطم".
أما الممثلة "أبيجيل سبنسر" زميلتها في مسلسل Timeless فغردت قائلة: "نحن نحبك آني ويرشينغ، سنفتقدك بشدة".
يذكر أن آني ويرشينغ متزوجة من الممثل الكوميدي ستيفن فول منذ سبتمبر عام 2009، ويتشاركان معا 3 أطفال هم فريدي (12 عاما) وأوزي (9 أعوام) وآرتشي (4 أعوام).