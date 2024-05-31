ديمة الجندي: المخرجون لا يغامرون بي.. وجاهزة جدًا للزواج

أعربت الفنانة السورية ديمة الجندي خلال لقائها في برنامج "المختار" عن أمنياتها في مشاركاتها الدرامية الأخيرة، مثل "أولاد بديعة" الذي تمنت لو كان دورها فيه أكبر، لإبراز تأثيرها على شخصية ابنها "مختار" وكيف أسهمت بأن تكون مهزوزة ومؤذية خاصةً بعد تعرضها للخذلان من زوجها.

وقالت: "كنت سعيدة بمشاركتي بهذا العمل، ولم أندم ولا لثانية، بل شكرت الجميع أنهم جعلوني جزءًا بسيطًا من نجاح هذا العمل، وتمنيت لو كان دوري فيه أكبر".

أما عن مشاركتها في مسلسل "الصديقات" فقالت إنّ ما أزعجها أكثر شيء أنها وقعت العقد على أساس أن العمل مؤلف من ثلاثين حلقة، واكتشفت أن له موسما ثانيا، واعتبرت ذلك "قلة أمانة".

وفيما يتعلق بمسلسل "ع أمل" فجسدت الجندي شخصية امرأة وحيدة ومعذبة وتشعر بالاضطهاد والتخلي عنها، وحبيبها لم يضعها بالمكان الذي يليق بها، وتمنت أن يكون عدد مشاهدها أكبر.

وهو ما دفعها للقول بأن "المخرجين لا يغامرون بي، وعدم مغامرتهم لا يشككني بنفسي، بل بالآخرين، لأنني مجتهدة وأتابع راكوراتي وأبحث في الشخصية التي سأؤديها، ولا أتعامل باسترخاء مع مهنتي، بل أجلس وأحضر وأقرأ وأبحث واخترع وكأن عندي فحص بكالوريا".