الطريق إلى مكة.. استحضار لمعاناة الرحلة قبل نصف قرن (فيديو)

تهفو أفئدة المسلمين في كل عام إلى مكة المكرمة، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مستحضرين أزمنة سابقة كان الوصول فيها إلى الحج محفوفا بالمصاعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرا لمناسك الحج قيل إنه يعود لعامي 1938 و1965، يظهر فيه الحرم المكي وموقع بئر زمزم القديم.