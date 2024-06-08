الطريق إلى مكة.. استحضار لمعاناة الرحلة قبل نصف قرن (فيديو)
تهفو أفئدة المسلمين في كل عام إلى مكة المكرمة، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مستحضرين أزمنة سابقة كان الوصول فيها إلى الحج محفوفا بالمصاعب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرا لمناسك الحج قيل إنه يعود لعامي 1938 و1965، يظهر فيه الحرم المكي وموقع بئر زمزم القديم.
وأظهر الفيديو المدمج لعدد من السنوات قوافل الإبل، وطريق جدة مكة القديم، ووسائل المواصلات المستخدمة قديماً في رحلة الحج، بالإضافة إلى جبل النور والطريق إلى المشعر الحرام وجبل عرفات، كما يظهر فيه جبل الرحمة، ومشعر مزدلفة، والجمرات في صعيد منى.
وقد شهد الحرم المكي في السنوات الأخيرة العديد من التغييرات نتيجة أعمال البناء والتوسعة التي لا تتوقف؛ بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة لحجاج بيت الله الحرام.