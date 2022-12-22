آخرهم منة شلبي.. فنانون واجهوا أزمات في 2022

منة شلبي

تعد أزمة الفنانة منة شلبي من أحدث وأبرز الأزمات في عام 2022، حيث ألقي القبض عليها بعد أن خضعت للتفتيش في جمارك مطار القاهرة، إثر عودتها لبلادها من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتشف مسؤولو الجمارك وجود منتجات تحتوي مواد مخدرة بحوزتها.

وتحفظت السلطات المصرية على منة شلبي آنذاك وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل إعلان الإفراج عنها بكفالة مالية، لتقرر النيابة عقب ذلك إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات.

شيرين عبد الوهاب

اعتاد الجمهور على أزمات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، سواء مع زوجها وأسرتها أو بسبب تصريحاتها التي دائمًا ما تضعها في مرمى نيران الجمهور.

ولعل أبرز أزماتها هذا العام حينما قام شقيقها باقتيادها بالقوة إلى مستشفى للأمراض النفسية والعلاج من الإدمان، واحتجازها عنوة، متهمًا إياها بتعاطي المخدرات مع طليقها ـ آنذاك ـ حسام حبيب، وإقامتها معه في شقة بالقاهرة الجديدة رغم طلاقهما، لتنشب حرب تصريحات بينه وبين حسام حبيب.

وتفاجأ الجمهور بعد خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى بإعلان عودتها إلى حسام حبيب مجددًا، ما عرّضها لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.