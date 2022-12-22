آخرهم منة شلبي.. فنانون واجهوا أزمات في 2022
شهد الوسط الفني العربي خلال عام 2022 الذي أوشك على الانتهاء، العديد من الأزمات الكبيرة التي واجهت الفنانين، وتصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن هذه الأحداث، أزمات متعلقة بقضايا جنائية وأخرى بمواقف شخصية نستعرضها خلال هذا التقرير.
منة شلبي
تعد أزمة الفنانة منة شلبي من أحدث وأبرز الأزمات في عام 2022، حيث ألقي القبض عليها بعد أن خضعت للتفتيش في جمارك مطار القاهرة، إثر عودتها لبلادها من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتشف مسؤولو الجمارك وجود منتجات تحتوي مواد مخدرة بحوزتها.
وتحفظت السلطات المصرية على منة شلبي آنذاك وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل إعلان الإفراج عنها بكفالة مالية، لتقرر النيابة عقب ذلك إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات.
شيرين عبد الوهاب
اعتاد الجمهور على أزمات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، سواء مع زوجها وأسرتها أو بسبب تصريحاتها التي دائمًا ما تضعها في مرمى نيران الجمهور.
ولعل أبرز أزماتها هذا العام حينما قام شقيقها باقتيادها بالقوة إلى مستشفى للأمراض النفسية والعلاج من الإدمان، واحتجازها عنوة، متهمًا إياها بتعاطي المخدرات مع طليقها ـ آنذاك ـ حسام حبيب، وإقامتها معه في شقة بالقاهرة الجديدة رغم طلاقهما، لتنشب حرب تصريحات بينه وبين حسام حبيب.
وتفاجأ الجمهور بعد خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى بإعلان عودتها إلى حسام حبيب مجددًا، ما عرّضها لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
نادين نجيم
تعرضت الفنانة نادين نجيم لهجوم خلال الفترة الماضية، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الحفلات، وقد أثار المقطع جدلًا واسعًا، ما دعا الفنانة اللبنانية للرد معلنة أن هذا الشاب هو خطيبها.
وهاجمت نادين نجيم الجمهور في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام قائلة "يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس".
وواصلت "كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة".
هيفاء وهبي
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للتنمر، بعد تواجدها في السعودية لإحياء حفل وتصويرها قبل طلوعها على المسرح، إذ ظهرت في الصور التي نشرت لها، بتغير ملحوظ في معالم الوجه، وكأنها أكبر سنًّا مما تبدو عليه.
وردت هيفاء وهبي على هذه الصور، بصور لها من الحفل أيضًا، أثناء تواجدها على المسرح لإحياء الحفل، لتنفي المظهر التي ظهرت به من قبل، مؤكدة أن هناك شخصًا تعمد تصويرها بهذه الطريقة.
إليسا
تعرضت إليسا لأكثر من أزمة خلال هذا العام، لعل أبرزها أزمتها مع مواطنيها الفنان زياد برجي، والشاعر أحمد ماضي، حيث أعلنت مقاضاتهما بسبب اتهامها لهما بالتعدي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنيتها "أنا وبس".
وجاء ذلك، بعد أن أعلن ماضي مقاضاتها، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلًا عن تشويهها للأغنية، على حد وصفه.
محمد رمضان
أزمات الفنان محمد رمضان أصبحت سيناريو متكررًا كل عام، حيث يكون له النصيب الأكبر من أزمات الفنانين، وضمن أزماته المتكررة مع مواطنه الإعلامي عمرو أديب، تقدم الأخير بأربعة بلاغات ضد رمضان، إذ اتهمه أديب بالسب والقذف، ليتقدم رمضان أيضًا ببلاغات ضده يتهمه بالاتهامات ذاتها.
وأخيرًا برأت المحكمة عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" الفنان محمد رمضان عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي".