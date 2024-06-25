السعودية.. الكشف عن سبب تباين كميات الألبان في عبوات الفئة ذاتها

أصدرت لجنة تمثل الشركات المنتجة للألبان في السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا للدفاع عن منتجاتها بعد مزاعم بوجود تباين في كميات الألبان بين عبوة وأخرى من الفئة ذاتها، ما جرّ عليها اتهامات بعض المستهلكين بالتلاعب.

وقالت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في المملكة، إن ثبات عبوات اللبن في وضع محدّد لفترة، ينتج عنه هبوط المكونات الثقيلة وارتفاع السوائل الخفيفة الشفافة (الشرش المصل) لأعلى العبوة، وليس نقصًا في الوزن والكمية.

وأضافت اللجنة التي تتبع اتحاد الغرف السعودية، أن رجّ عبوة اللبن سيجعل الكميات تعود إلى مكانها الطبيعي.

وأوضح البيان أنه "لا يوجد أيُّ مجالٍ أو احتمالٍ لتغيير أو تعديل الكميات المعبَّأة في العبوات أو وزن كل عبوة؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في خللٍ كاملٍ بالنظام الآلي الخاص بمراحل الإنتاج والتصنيع.