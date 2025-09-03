آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سامح حسين (صورة)

كشفت وسام حامد، زوجة الفنان المصري سامح حسين، الحالة الصحية للأخيرة، بعد أن تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.

وكان الفنان حسين قد أعلن مؤخرًا عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرضه لوعكة صحية، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

ونشر الفنان حسين، حينها الأية رقم 80 من سورة الشعراء، التي يقول الله تعالي فيها ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وعلّق عليها الفنان بالدعاء قائلًا: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

ومضى الفنان المصري حسين في منشوره متعجبًا: "ما أضعف الإنسان!"، بالإشارة إلى ضعف الإنسان أمام المرض مهما كان نوعه أو خطورته، لكنه لم يُحدد نوع المرض الذي ألم به.

ويوم الثلاثاء، نشرت وسام صورة لزوجها من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "حمداً لله على سلامتك، وربنا يتم شفاؤك على خير".

ويُعرف عن سامح حسين التزامه الدائم بتقديم أعمال فنية أسرية وكوميدية ذات قيمة وتناسب الجميع، وهو ما جعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يكرمه بعد برنامج "قطايف"، الذي قدمه في رمضان الماضي ونال استحسان الجميع بمن فيهم الرئيس.