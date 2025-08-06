"فخر الدلتا" أول بطولة للبلوغر أحمد رمزي.. كيف علق أشرف زكي؟

يخوض البلوغر والممثل المصري أحمد رمزي، أولى بطولاته الدرامية من خلال مسلسل "فخر الدلتا"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وأعلن رمزي عن هذه الخطوة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله.. قريبًا مسلسل فخر الدلتا، أول بطولة ليا، مع المخرجة ساندرا نشأت... دعواتكم بالتوفيق والنجاح".

الحمد لله .. قريبًا مسلسل ( فخر الدلتا ) .. أول بطولة ليا .. مع المخرجة ساندرا نشأت، والمخرج هادي بسيوني، وتأليف عبد الرحمن جاويش .. من إنتاج وايت فيلمز – (مصطفى العوضي) .. دعواتكم 🥰 Posted by ‎Ahmed Ramzy - أحمد رمزي‎ on Tuesday, August 5, 2025

وعلّق أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين، في تصريح له، على مشاركة رمزي في المسلسل الجديد رغم كونه أحد البلوغرز المعروفين، بالتأكيد على أن الأخير خريج "معهد الفنون المسرحية"، مؤكداً أنه لا يخالف قوانين النقابة.

ويحظى رمزي بملايين المشاهدات والتفاعلات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت موهبته عبر مقاطع مرئية ساخرة خفيفة الظل تتماهى مع الواقع الحياتي، ولاقت مقاطعه رواجًا واسعًا بين الجمهور المصري، ما أكسبه شهرة كبيرة في وقت قياسي.