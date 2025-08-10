أيمن زيدان يعود للمسرح على خشبة موسم الرياض (صورة)

يعود الفنان السوري أيمن زيدان إلى عالم المسرح من جديد، بعد غياب، لتقديم أحدث مسرحياته على خشبة مسارح "موسم الرياض".

وكشف المستشار السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" عن مسرحية جديدة لأيمن زيدان.

ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بزيدان علق عليها قائلاً: "النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض".

وكشف آل الشيخ أيضاً في تدوينة لاحقة عن مسرحية أخرى سيقدمها الفنان السعودي ناصر القصبي على مسارح "موسم الرياض".

وعلق المستشار السعودي على صورة جمعته بالقصبي قائلاً: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي".

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية أن "المحتوى الذي يسعد السعوديين وضيوفهم الكرام سيكون من أساسيات الاختيار في موسم الرياض".

يذكر أن آل الشيخ أعلن قبل أيام أنه سيتم الاعتماد على الخبرات والكفاءات الفنية السعودية والسورية في الدورة المقبلة من "موسم الرياض".

وقال: "إن شاءالله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية ... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".