تصدر الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة إليسا مؤخرًا في السويد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين توقفوا عند العديد من المشاهد اللافتة.

وشهد الحفل الذي أقيم بمدينة مالمو حضورًا كثيفًا من جمهور الجاليات العربية بلغ 30 ألفًا، غصَّت بهم الساحة الرئيسة والشوارع المؤدية إليها، في مشهد نادر الحدوث في الحفلات العربية بأوروبا.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا من الحفل للفنانة، وهي تلتقط الكوفية الفلسطينية من أحد الحضور، وتعتمرها على الفور في مشهد أشعل الحفل، وأثار حماسة الجمهور، وجرى تداوله على نطاق واسع.

وحرصت إليسا على إبداء تضامنها مع غزة، مشددة على أن الغناء مهنتها، وأنه من حق كل إنسان أن يحظى بلحظة فرح في ظل الظروف السيئة التي يعيشها العالم.

ورغم أجواء البهجة، فإن الدموع غلبت إليسا، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "بتمون" وسط صيحات التعاطف والدعم من الجمهور.

كما رفعت الفنانة العلم اللبناني خلال تقديم أغنية "نسَّم علينا الهوى" للمطربة فيروز، موجهة التحية للحضور العربي الذي كان أغلبه من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق.

وتسبب الحضور الجماهيري الكبير في انقطاع الإنترنت؛ بسبب الضغط على أبراج تغطية الاتصالات نتيجة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير صحفية محلية.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية حفلًا فنيًّا آخر الخميس المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن مهرجان ستوكهولم السنوي.