لفّهم بـ "أكفان".. كويتي يُرعب أطفاله ويوهمهم بأنهم "موتى"

قضت محكمة، بسجن مواطن كويتي شهرًا مع وقف التنفيذ، بعدما خدع أطفاله بشكل مخيف عبر لفّهم بشراشف بيضاء باعتبارها "أكفان"، ليقنعهم بأنهم قد ماتوا، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة ضد الأب.

وأعلنت محامية كويتية، ترافعت في القضية الغريبة، ضد الأب، عن صدور حكم أولي بسجنه مدة شهر، مع وقف التنفيذ بكفالة مالية قيمتها 100 دينار كويتي.

وقالت المحامية إيلاف الصالح، إن محكمة الجنح أصدرت حكمها في القضية التي اشتكت فيها ضد الأب، وما تزال بحاجة لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح الحكم قطعيًّا وواجبًا للتنفيذ.

وكان الأب يستهدف إخافة أطفاله وفق ما قالت المحامية، دون أن توضح إن كان الأطفال ما زالوا معه في المنزل ذاته.

ووجد الإعلان عن صدور الحكم ردود فعل كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها الغالبية، الأب ومزاحه أو خداعه الصادم والمخيف لأطفاله.