الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

أعلنت أسرة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الجمعة، إدخاله إلى العناية المركزة ومنع الزيارات عنه، وذلك بعد تدهور في حالته الصحية.

وأصدرت أسرة الفنان بيانا صحفيا جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، ونظرا للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة، وقد منعت عنه الزيارات".

وطالبت أسرته من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما طالبوا بعدم إصدار أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة.