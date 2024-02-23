الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة
أعلنت أسرة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الجمعة، إدخاله إلى العناية المركزة ومنع الزيارات عنه، وذلك بعد تدهور في حالته الصحية.
وأصدرت أسرة الفنان بيانا صحفيا جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، ونظرا للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة، وقد منعت عنه الزيارات".
وطالبت أسرته من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما طالبوا بعدم إصدار أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة.
يذكر أن الفنان فادي إبراهيم تعرّض، في نوفمبر الماضي، إلى أزمة صحية نتيجة إصابته بمرض السكري، ونُقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية، ويُضطر الأطباء إلى بتر ساقه اليسرى، فضلًا عن مشكلة في وظائف الكلى.