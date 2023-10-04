بالفيديو.. مجرم يطعن شابا أمام صديقته في نيويورك

وذكرت محطة ABC في نيويورك أن كارسون وصديقته كانا عائدين إلى المنزل من حفل زفاف عندما وقع الهجوم غير المبرر على ما يبدو.

ولا تزال شرطة نيويورك تبحث عن المشتبه به، ونشرت صورة لمشتبه به مجهول يتم البحث عنه في جريمة القتل.

وقال متحدث باسم الشرطة، مساء الثلاثاء، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

وكان كارسون منذ فترة طويلة منظم حملة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة في نيويورك، كما أنشأ حملة No OD NY، التي أدت إلى زيادة الوعي بمراكز الوقاية من الجرعات الزائدة.