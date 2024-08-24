كشفت تحقيقات أولية مع متهمَين بالتسبب بأربعة حرائق غابات في تركيا، أنهما كانا بمزاج سيئ يوم الحريق، ويرغبان بإجازة من العمل، ما دفعهما لفعلتهما تلك.

وشهدت مرسين في جنوب تركيا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، أربعة حرائق متفرقة في غابات الولاية الكثيفة، قبل أن تكشف طائرة مسيرة كانت تراقب في المكان، وتحقيقات الشرطة، أن شخصين على دراجة نارية هما المسؤولان عن الحرائق.

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وكشفت التحقيقات مع الشابين، أنهما غادرا ورشة يعملان فيها بمجال الرخام، بحجة تعرض أحدهما للدغة عقرب، وتوجها إلى المستشفى.

وخلال الطريق إلى المستشفى، سلك العاملان طريقاً يؤدي إلى منطقة أشجار تمر فيها أسلاك كهرباء تغذي مقر عملهما، فأحرقاها بهدف توقف العمل في اليوم التالي في الورشة التي تعتمد على الكهرباء في قص الرخام، ولن يضطرا للحضور، كما أشعل العاملان ثلاثة حرائق مختلفة أخرى على الطريق، أحدها بهدف إشغال عمال الغابات ورجال الإطفاء.

وقال أحد المتهمين، إن زميله وصديقه المرافق له، كان في مزاج سيئ جداً يوم الحادثة، وأخبره أن قد ينفصل عن زوجته.

كما كشفت التحقيقات، أن الشابين شربا الكحول قبل حضورهما للعمل في يوم الحريق، وكانا في حالة سكر، قبل أن يواصلا شرب الكحول على الطريق.

وأدلى أحد المتهمين في الحادثة، بأن صديقه تعاطى المخدرات في اليوم السابق للحريق.

ونجحت فرق إطفاء برية وجوية في إخماد الحرائق الأربعة في يوم اندلاعها ذاته، بعد أن ساعدت طائرة المراقبة المسيرة في رصد الدخان المنبعث منذ بداية الحرائق.