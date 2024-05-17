السعودية.. حفل تخرج يشهد موقفًا مؤثرًا بعد وفاة طالب قبل تسلم شهادته (فيديو)
شهد حفل تخرج، في جامعة القصيم، موقفاً مؤثراً للطلاب الخريجين وذويهم بعدما صعد أبناء زميل لهم إلى المنصة بدلاً عن والدهم الذي رحل قبل حفل التخرج، وقررت جامعته إكمال كل إجراءات تخرجه.
وأظهر مقطع فيديو من حفل التخرج الذي نظمته الجامعة، صعود أبناء طالب الدكتوراه الراحل، سعود بن مناحي الشمري، إلى منصة الحفل، حيث كرمهم أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل آل سعود.
ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب سيلاً من التعليقات التي تأثر أصحابها بقصة طالب الدكتوراه ووفاء جامعته له بتحقيق حلمه وتكريم عائلته رغم وفاته قبل مناقشة رسالته الأكاديمية.
وتوفي سعود الشمري، قبل مناقشة رسالته في برنامج دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية، بعنوان: "القصيدة في الخطاب السردي: مقاربة تداولية في نماذج من الرواية السعودية" والتي كانت بإشراف الدكتور إبراهيم بن علي الدغيري أستاذ الأدب والنقد، بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.
لكن جامعته أصدرت شهادة التخرج له في شباط/فبراير الماضي، وسلمتها لنجله يزيد بن سعود مناحي الشمري، وشقيقه طلال بن مناحي الشمري، بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية.
وتوجت الجامعة تقديرها لطالبها الراحل، بدعوة أبنائه لحفل تخرج الدفعة 21 من طلاب جامعة القصيم الذي نظمته أمس الخميس بحضور عدد كبير من الطلاب وذويهم.