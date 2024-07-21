علق الفنان العراقي كاظم الساهر على علاقته بالشعب المصري، مؤكدا أنها علاقة "غريبة عجيبة"، حيث أقام في مصر خلال فترة حصار العراق، وكانت عائلات بأكملها تحضر له الطعام وكأنه من يعاني تبعات الحصار، وليس من يقيمون داخل العراق.

وقال الساهر: "لليوم لم أنسَ لما دخلت مصر، وكان فيه فرض الحصار عندنا في العراق، كان فيه عائلات كانت بتجيب لي أكل، وكنت أقولهم الحصار عليهم مش عليا أنا".

أخبار ذات علاقة بماذا رد كاظم الساهر على معجبة طلبت الزواج منه؟ (فيديو)

وأضاف في تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركته في مهرجان العلمين بمصر: "كان المصريون بيدافعوا عني بشكل رهيب، وكان لما حد بينقدني في الصحافة كانوا دايمًا بيدافعوا عني، وأنا بعتبرهم فعلا أهل وعشت سنوات طويلة في مصر، وعندي أصدقاء رائعون وما زلت محتفظاً بهذه الصداقة والمحبة العظيمة".

وانطلقت قبل أكثر من أسبوع الدورة الثانية لمهرجان العلمين، الخميس، الذي يعد أكبر حدث ترفيهي تنظمه مصر على ساحل البحر المتوسط.

ويهدف المهرجان لتشجيع الاستثمار في المدن الساحلية الجديدة، وتنشيط السياحة في فصل الصيف.

ويقام المهرجان في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار (العالم علمين) ويشمل برنامجه الممتد حتى 30 أغسطس/ آب سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين من مصر وخارجها.

وأبرز الفنانين الذين سيحيون حفلات المهرجان محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وكاظم الساهر وماجدة الرومي.