مصر.. مطاردة سيارات تنتهي بحادث مروع (فيديو)

أثارت حادثة مأساوية على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مصر، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطاردة خطيرة لفتيات انتهت بتصادم وإصابة اثنتين منهن بجروح بالغة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط قائدي سيارتين تورطا في مطاردة مركبة تقل ثلاث فتيات، عقب مغادرتهن أحد المقاهي في المنطقة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لاحقوا السيارة بطريقة مثيرة للريبة؛ ما دفع السائقة لمحاولة الفرار قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن تحطم السيارة وإصابة إحدى الفتيات بجروح خطيرة استدعت تدخلًا جراحيًا، فيما أصيبت الأخرى بفقدان الوعي، بينما نجت الثالثة دون إصابات بالغة.

وأضافت التحقيقات أن فرق البحث، عبر فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المركبتين، تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي تفاصيل من موقع الحادث، قال مصور الواقعة: "المشهد كان صعبًا جدًا، واحدة من أخترق زجاج السيارة وجهها وكانت تنزف، نقلناهن بسرعة للمستشفى"، مشيرًا إلى أنه اكتفى بتوثيق الواقعة ونشرها على وسائل التواصل دون توقع تطورها إلى حادث مروع.

من جانبها، روت "رنا"، إحدى المصابات، تفاصيل اللحظات المرعبة قبل الاصطدام، مؤكدة أنها تعرضت للمطاردة والتهديد بالقتل، وأن أحد المتهمين ألقى أشياء على سيارتها أثناء القيادة؛ ما تسبب في فقدانها السيطرة على المركبة.

وأضافت: "أصبتُ بارتجاج في المخ وجروح في القدم والرأس، وصديقتي أصيبت مثلي، أما الفتاة الثالثة فلم يصبها شيء".

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يوثق الحادث، حيث تظهر السيارة الملاكي بعد اصطدامها بسيارة النقل، وسط محاولات بعض السائقين لمساعدة الفتيات، بينما لاذت سيارات المشتبه فيهما بالفرار.