مصر.. بدء إجراءات محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة السودانية "جانيت"
بدأت الجهات القضائية في مصر، اليوم الثلاثاء، إجراءات محاكمة المتهم بخطف واغتصاب وقتل الطفلة السودانية جانيت، حيث قررت محكمة الجنايات تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس 9 مايو الجاري.
وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة، إجراءات مشددة، حيث حضر المتهم وبدت عليه علامات "الحسرة والندم"، فيما حرص عدد كبير من السودانيين على حضور الجلسة، بالإضافة إلى والد ووالدة الطفلة، حيث ارتدوا ملابس طبعت عليها صورة "جانيت" وكتب عليها: "الطفلة البريئة".
وبدأت المحاكمة بمرافعة محامي دفاع المجني عليها، الذي أشار إلى أنه لا يجد وصفا لما فعله المتهم بحق الطفلة البريئة، مؤكدا بأن الجاني تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية بارتكابه جريمة مفجعة في حق طفلة تبلغ من العمر 10 شهور.
وطالب المحامي المحكمة بإيقاع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة وهي عقوبة الإعدام شنقًا.
من جانبه أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وأشار إلى أنه لم يرتكب أيًا من هذه الاتهامات.
وكانت النيابة العامة أحالت قاتل جانيت إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بخطف واغتصاب وقتل الطفلة ذات الـ 10 شهور.
وبدأت الحادثة، حين نشر أحد أقارب الطفلة جانيت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا عن مقتلها من قبل عامل توصيل استغل لهوها أمام المنزل بمفردها، حيث قام بخطفها واغتصبها بإحدى الحدائق العامة بمدينة نصر في القاهرة.
وبعد اغتصاب الطفلة قام بقتلها وأخفى جثتها، قبل أن يعيدها إلى شقة ذويها، حيث جرى القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.