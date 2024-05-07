مصر.. بدء إجراءات محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة السودانية "جانيت"

وبدأت المحاكمة بمرافعة محامي دفاع المجني عليها، الذي أشار إلى أنه لا يجد وصفا لما فعله المتهم بحق الطفلة البريئة، مؤكدا بأن الجاني تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية بارتكابه جريمة مفجعة في حق طفلة تبلغ من العمر 10 شهور.

وطالب المحامي المحكمة بإيقاع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة وهي عقوبة الإعدام شنقًا.

من جانبه أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وأشار إلى أنه لم يرتكب أيًا من هذه الاتهامات.

وكانت النيابة العامة أحالت قاتل جانيت إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بخطف واغتصاب وقتل الطفلة ذات الـ 10 شهور.