فيديوهات خادشة وغسل أموال.. اتهامات جديدة لنورهان حفظي

تواجه البلوغر المصرية نورهان حفظي سلسلة من الاتهامات، أبرزها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تُعد خادشة وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، ما أدى إلى حبسها على ذمة التحقيق.

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت تحقيقات السلطات المصرية عن تورطها في غسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في الترويج لتلك المقاطع.

ووفق بيان وزارة الداخلية، توصلت التحريات إلى قيامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها غير المشروع، عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى مثير للجدل يهدف إلى زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية غير مشروعة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمة حاولت إخفاء مصادر الأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبتها بحوالي 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.