زواجها من عم أنغام واعتزالها الفن.. نجوى فؤاد ترد على الشائعات

الفنانة المصرية نجوى فؤادالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
16 أغسطس 2025، 12:50 ص

كشفت الراقصة والممثلة المصرية، الغائبة عن الساحة الفنية، نجوى فؤاد، حقيقة الجدل المثار حول شائعة زواجها من المغني الراحل عماد عبدالحليم، عم مواطنتها المغنية أنغام، مؤكدة أن ما يروج غير صحيح.

وقالت في تصريح متلفز: "الشائعات في حياتي كثيرة، قالوا إني اعتزلت الفن وتزوجت من المطرب عماد عبد الحليم، لكن دعهم يقولوا حديث في الهواء". 

وأضافت نجوى فؤاد:" لو كنت تزوجته كان أشرف لي ما يقولوا كنت أعيش معه بدون زواج"، مشددة أن هذه الشائعة أزعجتها كثيرًا.

ونفت نجوى فؤاد اعتزالها الفن، موضحة أن ابتعادها عن الساحة الفنية يعود فقط إلى ظروفها الصحية، مؤكدة أن كل ما يُقال عن نيتها الاعتزال عاري تماماً عن الصحة.

