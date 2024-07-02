للمرة الأولى.. جيمي فوكس يكشف تفاصيل "مرضه الغامض"

خرج الممثل الأمريكي جيمي فوكس عن صمته بشأن الحالة الصحية الغامضة التي أدت إلى مكوثه في المستشفى، واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر العام الماضي.

وفي أبريل 2023، نُقِل الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى المستشفى؛ بسبب وعكة صحية أصابته خلال تصوير فيلم "العودة إلى العمل" مع كاميرون دياز في أتلانتا، وكشف فوكس لاحقًا أنه لم يكن قادراً على المشي، وحارب من أجل النجاة.

وأخيرا، كشف فوكس تفاصيل مرضه لمعجبيه، قائلا إن الأمر بدأ بـ "صداع شديد" جعله يطلب مسكنا، قبل أن يستيقظ بعد ثلاثة أسابيع تقريباً في المستشفى، من دون أن يتذكر ما حدث له، معلقا: "لقد رحلت لمدة 20 يومًا".

وتابع موضحا: رأى الأطباء شيئا ما في رأسي.

وفي ديسمبر 2023، قال فوكس إنه "رأى نفقا، لكنه لم يرَ الضوء"، عندما تحدث عن تجربة الاقتراب من الموت خلال أول ظهور علني له منذ الصدمة الصحية التي تعرض لها في حدث لجمعية اختيار النقاد.

وأكد لاحقا أنه لم يكن يستطيع "المشي" قبل ستة أشهر، متجنبا الكشف عن الكثير من التفاصيل بشأن الأزمة الصحية التي أدخلته إلى المستشفى، قائلاً: "أريد أن أشكر الجميع. لقد مررت بشيء جنوني"، فنال تصفيقاً مدوياً.

وتابع: "أعتز بكل دقيقة الآن، إنها مختلفة. لا أتمنى ما مررت به لأسوأ أعدائي؛ لأنه يكون صعبًا عندما ينتهي الأمر تقريبًا.

وسلط فوكس الضوء أيضا على بعض الإشاعات العارية من الصحة، والتي انتشرت عندما كان يمكث في المستشفى بعيدًا عن أعين الجمهور لعدة أشهر، قائلاً: "أنا لست مستنسخًا، أعرف الكثير من الأشخاص الذين قالوا إنني مستنسخ، وإن فوكس توفي".