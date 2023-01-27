"ريج جان بيج" أوسم رجل في العالم حسب مقياس "النسبة الذهبية"

كشف طبيب التجميل البريطاني الشهير "جوليان دي سيلفا" عن الرجل الأوسم في العالم حسب مقياس "النسبة الذهبية" Golden Ratio، الذي يعطي النسب النموذجية للمسافات بين ملامح الوجه، وهو النظام الذي استخدمه اليونانيون منذ القدم.

وقال الدكتور دي سيفا لصحيفة "ديلي ميل"، إن الممثل البريطاني بطل مسلسل نتفليكس "بريدجيرتون" "ريج جان بيج" (35 عاما)، تربع على عرش أكثر الرجال وسامة وجاذبية في العالم، بنسبة 93.65%.