"ريج جان بيج" أوسم رجل في العالم حسب مقياس "النسبة الذهبية"
كشف طبيب التجميل البريطاني الشهير "جوليان دي سيلفا" عن الرجل الأوسم في العالم حسب مقياس "النسبة الذهبية" Golden Ratio، الذي يعطي النسب النموذجية للمسافات بين ملامح الوجه، وهو النظام الذي استخدمه اليونانيون منذ القدم.
وقال الدكتور دي سيفا لصحيفة "ديلي ميل"، إن الممثل البريطاني بطل مسلسل نتفليكس "بريدجيرتون" "ريج جان بيج" (35 عاما)، تربع على عرش أكثر الرجال وسامة وجاذبية في العالم، بنسبة 93.65%.
تلاه في القائمة الممثل الأسترالي "كريس هيمسورث" بنسبة 93.53%، وفي المركز الثالث جاء الممثل الأمريكي "مايكل بي جوردان" بنسبة 93.46%، أما في المركز الرابع فحل المغني الإنجليزي "هاري ستايلز" بنسبة 92.30%.
واستخدم الدكتور دي سيلفا تقنية حساب المسافات بين ملامح النجوم، من خلال رسم خرائط على وجوههم للتعرف على النسب، وهي نفس الطريقة التي يستخدمها عند التخطيط لعمليات تجميل مرضاه.
وقال الطبيب: "حصل ريج على المركز الأول بسبب ملامحه الكلاسيكية، وعينيه البنيتين الرائعتين".
وتابع: "أما كريس هيمسويرث فحصل بسهولة على المركز الثاني، لأن تباعد عينيه، ووضعيتهما حققا نقاطا عالية، لكن ما جعله يهبط للمركز الثاني، كان عرض أنفه وطوله".