أنجلينا جولي تستعد لبيع منزلها تمهيدا لمغادرة لوس أنجلوس

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لعرض منزلها التاريخي في لوس أنجلوس للبيع، ضمن خططها لمغادرة المدينة والانتقال للعيش في الخارج، وفق ما أفاد به مصدر لمجلة People.

وأوضح المصدر أن أنجلينا جولي، البالغة من العمر 50 عاما، لم ترغب يوما في الإقامة الدائمة بلوس أنجلوس، لكنها اضطرت للبقاء بسبب اتفاقية الحضانة مع زوجها السابق الممثل براد بيت، 61 عاما.

ويتشارك الطرفان ستة أبناء: مادوكس، 24 عاما، باكس، 21 عاما، زهرة، 20 عاما، شيلوه، 19 عاما، والتوأم نوكس وفيفيان، 17 عاما.

وأضاف المصدر أن أنجلينا جولي تخطط للانتقال فور بلوغ توأمها سن الـ18 العام المقبل، مشيرا إلى أنها تدرس حاليا عدة وجهات دولية. كما وصف المنزل بأنه "تحفة فنية تاريخية وعقار فريد من نوعه"، مؤكّدا أنها ستجري عليه تحسينات طفيفة قبل بيعه.

المنزل، الذي بُني عام 1913، اشترته أنجلينا جولي في 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويضم ست غرف نوم وعشرة حمامات، ويمتد على مساحة 11 ألف قدم مربعة. ويحمل العقار قيمة تاريخية خاصة؛ إذ كان المخرج الشهير سيسيل بي. ديميل قد اشتراه عام 1916، وسبق أن عاش بالقرب منه النجم الراحل تشارلي شابلن قبل أن يدمج ديميل العقارين معا.

أخبار ذات علاقة للمرة الأولى.. براد بيت يتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي

وكانت أنجلينا جولي تحدثت في مقابلات سابقة عن رغبتها في مغادرة لوس أنجلوس بحثا عن مزيد من الخصوصية والسلام لعائلتها، مؤكدة أنها ستقضي وقتا طويلا في كمبوديا، إلى جانب السفر لزيارة أفراد عائلتها في دول مختلفة.