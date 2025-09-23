حصد 3 جوائز في مهرجان بغداد.. ما سر تميز فيلم "ضي"؟

لم يكن غريبا أن يحصد الفيلم المصري "ضي" ثلاثا من أبرز جوائز مهرجان بغداد السينمائي في دورته الثانية التي اختممت فعالياتها مساء أمس الأول، حيث بدا أن صناع العمل يراهنون على نيل التكريم والإعجاب نقديا عبر المهرجانات المختلفة من خلال حبكة درامية ذات طابع إنساني تستهدف إيصال رسائل للمتلقي، على نحو يبتعد عن الطابع التجاري.

وحصد العمل جوائز "أفضل فيلم سينمائي"، "أفضل مخرج"، والتي ذهبت لكريم الشناوي، و"أفضل ممثلة" للفنانة السودانية إسلام مبارك، وسط حالة من السعادة البالغة لفريق الفيلم ومنهم المؤلف هيثم دبور، والفنانة السعودية أسيل عمران.

وبينما نجح المخرج كريم الشناوي في صنع شريط سينمائي يعتمد على سرعة الإيقاع واستكشاف المشاعر الإنسانية للشخصيات والتركيز على الصراع الداخلي بين اليأس والأمل، أجادت إسلام مبارك في تجسيد تناقضات أحاسيس الأم بين رغبتها في حماية ابنها المصاب بمرض نادر من تنمر العالم الخارجي، وبين انفتاحها على منحه فرصة ذهبية للانطلاق والتعبير عن نفسه.

وتتمحور الحبكة الدرامية حول مرض "الألبينو" أو ما يُعرف بـ"عدو الشمس"، أي عدم قدرة المريض على مواجهة الشمس نهائيًّا أو التعرض إلى ضوئها بسبب حساسيته الشديدة لها، التي تصل إلى حد تهديد حياته نفسها.

ورغم أن العمل يحمل رسالة توعية حول المرض والتوعية به والتعاطف مع ضحاياه، إلا أنه لم يغرق في الجانب الطبي كثيرا وركز على تقديم قصة شغف وإصرار على تحقيق الحلم لفتى جاء من جنوب مصر ليحقق أمنيته في أن يصبح مطربا، بحضور الفنان محمد منير كضيف شرف وغيره من الشخصيات العامة في الفيلم مثل الإعلامية لميس الحديدي والفنان أحمد حلمي.

وبهدف منح العمل أقصى درجات المصداقية، لجأ صناع الفيلم إلى أحد مصابي مرض "الألبينو وهو الشاب "بدر محمد"، ليلعب دور البطولة الرئيس في شريط سينمائي يناقش التداعيات النفسية والاجتماعية للمرض، ويبعث برسالة توعوية لافتة في هذا السياق.

وتعرض البطل "ضي" لتنمر ومضايقات زملائه بالمدرسة، فينكفئ على نفسه وهو يشعر بالأسى والمرارة، لكن مُدرسته "صابرين"، التي لعبت دورها أسيل عمران، تكتشف موهبته في الغناء، وتصمم على مشاركته في مسابقة كبرى للموهوبين غنائيًّا.

وفي البداية ترفض والدته (إسلام مبارك) الفكرة، إشفاقاً عليه، لكنها في النهاية توافق وتتصاعد الأحداث.

وينطوي اسم البطل "ضي" على مفارقة، فهو عدو الشمس التي تهدد حياته، ولكنه قرين الضوء أو "الضي"، بالدارجة المصرية، بمعنى الأمل وقوة الإرادة، والإصرار على تحقيق الحلم مهما كانت الظروف.