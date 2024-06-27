مخلوق مجهري يعيش على الوجه يثير الذعر بين رواد فيسبوك.. ما حقيقته؟
أظهرت منشورات جديدة في عدة صفحات على فيسبوك، صورة زُعم أنها لمخلوق مجهري تم تحديده على أنه "عث ديموديك"؛ وهو كائن مفصلي صغير يعيش ويتزاوج ويضع بيضه على جلد وجه الإنسان.
وتلقت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات من رواد الموقع، الذين أظهروا صدمتهم من شكل الكائن، الذي لا يرى بالعين المجردة، في حين قال آخرون أنه مثير للاشمئزاز.
وبعد عمليات البحث والتحقيق، التي أجراها موقع "سنوبس" المختص في كشف حقائق الصور عبر الإنرنت، تبين أن الصورة لا تعود لعث ديموديك، بل هي صورة مجهرية إلكترونية ماسحة ملونة لرأس يرقة عثة دودة القز.
وللتحقق أكثر تواصل "سنوبس" مع خبراء في علم الحشرات، والذين أكدوا أن المخلوق الذي تم تبادل صوره على نطاق واسع هو يرقة، وليس عث ديموديك.
وفي النهاية دعى الموقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات المغلوطة والمضللة.