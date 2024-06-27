مخلوق مجهري يعيش على الوجه يثير الذعر بين رواد فيسبوك.. ما حقيقته؟

أظهرت منشورات جديدة في عدة صفحات على فيسبوك، صورة زُعم أنها لمخلوق مجهري تم تحديده على أنه "عث ديموديك"؛ وهو كائن مفصلي صغير يعيش ويتزاوج ويضع بيضه على جلد وجه الإنسان.

وتلقت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات من رواد الموقع، الذين أظهروا صدمتهم من شكل الكائن، الذي لا يرى بالعين المجردة، في حين قال آخرون أنه مثير للاشمئزاز.