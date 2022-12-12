إذا أُلهِمتَ الكتابة فإلى أين يأخذك قلمك؟

عندما تجلس أمام دفتر ملاحظاتك فأنت لا تعرف أبدًا إلى أين يمكن أن تأخذك الكتابة، للكتابة معنى خاص بها وهذا المعنى هو الدلالة والاتجاه في آن.

قد تخطط للكتابة عن خطتك للمستقبل وإذ بك تجد نفسك تستحضر، على سبيل المثال، القط الصغير الذي كان يرافقك في طفولتك، أو باقة الزنابق الطازجة التي أحضرتها من نزهتك في حديقة الأمس، التي اختفت اليوم.

الكتابة إذاً قارب، من دون مجاذيف، يتبع إرادة التيار، أو طائر حط ليستريح، وفتح جناحيه لبضع لحظات، متخليًا عن نفسه بإيمان، مستسلمًا لأهواء الريح.